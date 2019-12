Murgia imbiancata tra vento e gelo

È tornata la neve sull’Alta Murgia barese. A Minervino e Spinazzola, dopo le le precipitazioni nevose di ieri sera, ma la situazione è migliorata nella prima mattinata. A tratti è stata segnalata la presenza di forti raffiche di vento. I due comuni dell'entroterra murgiano, soprattutto, si somno risvegliati è risvegliata leggermente imbiancate soprattutto nelle zone di campagna, con temperature basse, freddo e gelo.

E’ dunque arrivata l’ondata di maltempo, anticipata dalle previsioni meteorologiche che ha colpito soprattutto la zona del Castel del Monte e sulla Murgia a poca distanza dall’abitato. Ieri, come detto, la neve ha fatto la sua comparsa sui rilievi collinari delle Murge. Una leggera spruzzata di neve ha imbiancato i tetti di Minervino e Spinazzola. La poca neve caduta non ha creato disagi e non ha colto di sorpresa nessuno.