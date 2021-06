Caldo e nuvole a Bari, bar e vie dello shopping affollate: ma i bagnanti non rinunciano al mare

BARI - Nonostante il cielo coperto e l'afa i baresi non rinunciano alla domenica in spiaggia, senza però accalcarsi sulle rive dei lidi cittadini. Il capoluogo pugliese però si dimostra ancora in questa domenica da zona gialla meta preferita: bar e vie dello shopping sono stati presi d'assalto. Ecco le immagini.