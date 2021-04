Bari, il mondo della scuola in protesta sul lungomare: «Attività essenziale»

Il mondo della scuola è in subbuglio: dalle 10 a Bari, davanti al palazzo della Regione sul lungomare N. Sauro, è in corso una mobilitazione. L'assemblea pubblica è organizzata dai movimenti Priorità alla scuola - Puglia, Comitato per il diritto alla salute e all'istruzione, La Scuola che vogliamo - Scuole Diffuse in Puglia, Comitato Genitori Speciali, Autism Friendly Altamura. «Vogliamo parlare con tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei nostri ragazzi e della nostra regione, con gli studenti stessi ed i loro insegnanti, ovvero con il rappresentante istituzionale Emiliano laddove decidesse di spegnere il cellulare e l’applicazione Whatsapp e confrontarsi dal vero con le nostre istanze. Saremo in tanti e chiederemo di dare priorità alla scuola, ai nostri ragazzi e ragazze, alle nostre bambine ed ai nostri bambini: da un anno cittadini dimenticati dai decisori politici».

(foto Luca Turi)