Pareti imbrattate al Liceo Flacco: RetakeBari organizza staffetta per pulirle

È passato più di un anno dall’inizio della progettazione dell’intervento collettivo sulle pareti vandalizzate del liceo classico O.Flacco di Bari. RetakeBari ha messo in campo le sue migliori risorse per definire un protocollo di collaborazione con il comune di Bari e soprattutto per cercare un contatto con la soprintendenza ai beni culturali. Il progetto, che è stato depositato a firma di architetto e ha visto una lunghissima procedura nella definizione dei materiali da utilizzare per la copertura delle scritte vandaliche che ricoprono l’intero perimetro dello storico edificio, è finalmente stato accettato.

Si tratterà di un intervento puramente simbolico e purtroppo temporaneo. Le attuali procedure per la conservazione dei beni culturali ammettono solo l’utilizzo di pitture alla calce. Pur sapendo della scarsa efficacia di questo materiale, RetakeBari ha ritenuto fondamentale il valore civico dell’evento: «Siamo da anni impegnati contro il vandalismo che deturpa ogni angolo della nostra città compresi i palazzi storici . Purtroppo i costi per la ristrutturazione e l’esecuzione a regola d’arte sono enormi. Siamo difronte a danni valutati in centinaia di milioni di euro su tutto il territorio nazionale. A fronte di tali spese la risposta molte volte è assente. Il degrado cosí, chiama degrado ed interi quartieri vengono coinvolti da battaglie tra writers, lotte politiche, insulti , bullismo, manifestazioni di tifo. Chi perde purtroppo , in questa situazione sono le città. Si sta perdendo la memoria collettiva, il rispetto per luoghi e persone ed un senso di legalità e vivibilità dei luoghi strettamente collegato allo stato di degrado degli edifici. Il 17 e 18 ottobre Retake Bari in collaborazione con Cifabellaitalia darà prova ancora una volta della sua rivoluzione gentile, riportando la bellezza su un edificio scolastico che ha una storia fondamentale per la nostra città. L’evento si svolgerà il 17 e 18 ottobre in una staffetta che vorremmo vedesse coinvolti studenti, professori, famiglie, ex alunni e tutti coloro che amano la nostra città. Tutto sarà svolto secondo le normative anticovid , per partecipare bisognerà iscriversi sulla piattaforma eventbrite. Si consiglia di indossare vestiti “sporcabili” e guanti non usa e getta, comunque retake garantisce tute , guanti, pennelli e strumenti vari per un centinaio di partecipanti. Durante l’evento saremo accompagnati dagli amici di CiaoVinny da anni impegnati sul fronte della educazione stradale».