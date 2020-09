Bari, nuova tenda della Protezione Civile al Di Venere: è la seconda postazione per tamponi

BARI - È operativa da stamattina la seconda area dell’Ospedale “Di Venere” dedicata all’esecuzione dei tamponi per il virus Sars-Cov2. La postazione è stata allestita in una tenda, fornita dalla Protezione Civile regionale, collocata in una zona del parcheggio interno al presidio, con percorsi individuati con segnaletica ad hoc. L’attività è coordinata dal Dipartimento di Prevenzione, organizzata e gestita dalla Direzione delle Professioni Sanitarie Territoriali con l’impiego di personale infermieristico dell’Area territoriale.

L’obiettivo del nuovo servizio è duplice: regolare i flussi in arrivo e separarli completamente con specifiche misure anti-assembramento che garantiscano maggiore tutela a tutta l’utenza e agli operatori sanitari. I pazienti sintomatici, infatti, continueranno ad accedere all’area pre-triage del Pronto Soccorso, mentre il nuovo servizio è destinato esclusivamente all’utenza esterna e asintomatica che ha necessità di eseguire il tampone perché di rientro in Puglia dai Paesi esteri più a rischio (Spagna, Grecia, Malta e Croazia) e dalla Sardegna, oppure da altre regioni italiane.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8 alle 12 e dalla ore 15 alle 18. All’area si potrà accedere in automobile (attraverso l’ingresso principale del presidio) oppure utilizzando il percorso pedonale, con possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio del mercato comunale esterno e adiacente al “Di Venere”.

Per poter usufruire del nuovo servizio è prevista unicamente la prenotazione tramite la piattaforma online della Asl Bari https:// sorveglianzacoronavirus.asl. bari.it (qui il link), in aggiunta a quanto già avviene per l’Ambulatorio Covid Free dell’ex CTO di Bari (anche in modalità drive-through) e i servizi drive-through attivi a Noicattaro, Altamura, Giovinazzo e Alberobello.

Rinforzato anche il dispositivo di sorveglianza e sicurezza interno al “Di Venere”: tutti gli accessi sono regolati e controllati dal servizio di guardiania del presidio. In più, la tenda per l’esecuzione dei tamponi sarà costantemente presidiata da una guardia giurata, così che le operazioni possano svolgersi ordinatamente, nel rispetto delle distanze interpersonali ed evitando inutili assembramenti.