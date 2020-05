Bari, è ancora lockdown ma è domenica e in centinaia sono in giro

La cosiddetta 'fase 2' avrà inizio da domani, eppure a Bari questa mattina tantissima gente era in giro, noncurante del lockdown ancora in atto. Ancora oggi il Dpcm prevede che si possa uscire solo per motivi urgenti e approvvigionamento alimentare, eppure questa mattina, approfittando della domenica di sole, tantissimi cittadini si sono riversati in strada, dal Lungomare a via Sparano. Nonostante gli appelli a rimanere in casa, sembra che ormai sia un 'libera tutti'. Cosa succederà da domani?

(foto Luca Turi)