Mellitto, la casetta in campagna era deposito di pezzi d'auto rubate: 2 denunce

I carabinieri di Grumo Appula (Ba) hanno denunciato padre e figlio, di 54 e 24 anni, entrambi già noti alle forze dlel'ordine, per ricettazione in concorso. Infatti i due in una casetta rurale a Mellitto, in campagna, avevano depositato numerose parti di carrozzeria e meccaniche di tre autovetture: una Alfa Romeo Giulietta di colore rosso, una Fiat 500 L e una Mercedes Classe B di colore bianco. L'Alfa Romeo è risultata rubata a Toritto lo scorso 3 gennaio. Trovata invece integra una Fiat 500 Abarth, sempre oggetto di furto. Tutto è stato sequestrato: documenti e vetture verranno restituiti ai legittimi proprietari.