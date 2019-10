Molfetta, discarica abusiva di materiale ferroso: una denuncia

I militari della Guardia Costiera appartenenti al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Bari hanno trovato in un'area recintata a San Giacomo (comune di Molfetta - Bari), una discarica non autorizzata, costituita principalmente da rifiuti di materiale ferroso, tra cui lavatrici, elettrodomestici vari e perfino una colonnina per distributori di carburante fuori uso. La discarica occupava una volumetria di circa 330 metri cubi: è stato individuata e denunciata una persona per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La superficie, sequestrata, misura circa 1800 metri quadrati.