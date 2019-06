Bari, rapina in via Manzoni a pochi isolati da un posto di blocco

Due rapinatori hanno fatto irruzione nel pomeriggio nella gioielleria Gingilli all'angolo tra via Manzoni e via Dante, al rione Libertà. Incuranti della presenze delle forze dell'ordine nella zona - con un presidio in piazza Garibaldi - i banditi a volto scoperto a armati di pistola hanno affiancato il titolare mentre apriva il negozio. Lo hanno costretto a entrare e consegnare l'incasso: non si sarebbero impossessati di preziosi. Subito dopo si sono allontanati. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 in quanto il gioielliere è stato colto da malore.