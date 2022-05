POTENZA - La Regione Basilicata in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno divulgherà anche sul canale Spotify della Gazzetta e sul sito del quotidiano pugliese e lucano, una serie di podcast che raccontano le informazioni e le curiosità della Basilicata per tutti gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla propria regione di provenienza, ma purtroppo vivono lontani da casa.

Dalle Ande ad Acerenza: in Basilicata il primo allevamento italiano di alpaca

Il progetto nasce da un’intuizione un po' bizzarra: avviare un allevamento di Alpaca, animale che vive sulle Ande, in agro di Acerenza. Dodici anni fa, dopo molte difficoltà ma con altrettanta caparbietà, Canio Caruso riesce nel suo intento e avvia il primo allevamento di Alpaca in Italia e, ancora oggi, l’unico nel Sud Italia. Organizza visite ludico didattiche per le scuole e i privati. I partecipanti arrivano da regioni limitrofe ma anche dall’estero: Israele, Francia, Svizzera e Spagna. Produce capi di abbigliamento con la pregiata lana che rivende online e nel punto vendita di Acerenza. Dietro i consigli di una guida, i visitatori possono interagire con i simpatici e mansueti quadrupedi. Ma sono tante le esperienze che si possono vivere nel mondo Basilicata Alpaca.