Noicattaro, tentarono di uccidere 32enne in pieno centro: arrestati in 4

NOICATTARO - I carabinieri di Triggiano questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone di Noicattaro (Ba) per tentato omicidio in concorso, aggravato dal metodo mafioso, e porto abusivo di arma da fuoco. Sono coinvolti, a vario titolo, nel tentato omicidio di un trentaduenne triggianese avvenuto lo scorso 5 giugno nella centralissima Piazza Umberto I di Noicattaro. La polizia giudiziaria ha potuto ricostruire i momenti di preparazione dell’agguato, la parte esecutiva, nella quale il giovane venne colpito da un'arma da fuoco al gluteo, e la fase finale della fuga a bordo di un ciclomotore, individuando chi fosse l’autore materiale della sparatoria e i tre che lo hanno spalleggiato. Gli spari sono avvenuti di domenica, in presenza di famiglie e di bambini che giocavano nella piazza.