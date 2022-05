Uno Maggio Taranto: la dedica di Giuliano Sangiorgi ed Ermal Meta ai morti sul lavoro

«Io ho scelto Taranto per ricominciare. Prima di questo momento abbiamo fatto solo concerti streaming, presentato album e live dai tetti di Roma ma il pubblico no. Per me è motivo anche di ansia perchè mi sto avvicinando di nuovo alla mia normalità». Lo ha detto Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, parlando con i giornalisti prima della sua esibizione con Ermal Meta al concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto.

«Questa manifestazione - ha aggiunto - segna la ripartenza dopo due anni difficilissimi e la sete di vita si vede da quanta gente c'è. Taranto è una città ferita, ha più bellezze di altre terre e non bisognerebbe mai scegliere tra il lavoro e la salute. Ci sono tante motivazioni per essere a Taranto ma prima di tutto che la Puglia è casa mia».

A sorpresa Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, è salito sul palco del Primo Maggio Taranto per duettare insieme ad Ermal Meta sulle note del loro ultimo successo “Una cosa più grande”. Accolto dal calore del pubblico si è poi esibito in un emozionante omaggio alla città di Taranto e alle morti sul lavoro cantando “Solo per te” in un'intensa e inedita versione insieme a Diodato, Ermal Meta e Raffaele Casarano al sassofono. “Il lavoro nobilita l’uomo, ma non lo uccide” ha dichiarato Sangiorgi, introducendo il brano.