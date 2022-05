Musica, sport e spettacoli, a Parco 2 Giugno ecco la festa del Primo Maggio Barese

BARI - Il parco 2 giugno di Bari si popola: famiglie, ragazzi, amici. Tutti insieme per festeggiare il primo maggio barese all'insegna dello sport, della musica e degli eventi.

Tre palchi e quattro aree tematiche caratterizzano l’evento (ad ingresso gratuito), pensato per un pubblico trasversale, e pronto a rinnovare il successo dell'ultima edizione (2019) quando registrò oltre 30.000 presenze in una sola giornata. A far da cornice alle esibizioni musicali (evento di punta il concerto di Planet Funk, in programma la sera del 1° maggio), tornei sportivi, lezioni di yoga, fitness class e video mapping. Ecco le immagini live del nostro fotografo Donato Fasano.