La grande notte del Bari, festa al San Nicola con tutti i giocatori: centinaia di tifosi ad accoglierli

Centinaia di tifosi del Bari con fumogeni, sciarpe e bandiere hanno accolto la scorsa notte al San Nicola il bus con la squadra e il tecnico Michele Mignani rientrata dalla vittoriosa trasferta di Latina che ha sancito il ritorno in serie B: ne è nata una festa alle 2 di notte, con cori di giubilo (anche contro i rivali del Lecce) e musica all’interno dell’impianto sportivo.

Il presidente del club Luigi De Laurentiis - che ha pure sventolato un bandierone biancorosso - ha così raccontato il campionato vinto: «Dopo tante fatiche è bellissimo raggiungere l'obbiettivo promesso alla città e alla tifoseria a tre partite dalla fine. Abbiamo vinto un torneo in un girone difficilissimo. Ho fatto le scelte giuste con gli uomini giusti e abbiamo portato a casa la promozione. Vincere contro il Francavilla e il Catanzaro è stato fondamentale. In Calabria abbiamo provato una emozione indescrivibile, abbiamo avuto lacrime di gioia, vere». Poi sul futuro: «Pensiamo al prossimo campionato ma anche all’Avellino, al Taranto e al Palermo per chiudere la stagione. Lavoreremo per una bellissima serie B. Sarà l’anno dei De Laurentiis? Oggi il Napoli è primo insieme al Milan. Vediamo...».

«Partecipo alla gioia dei tifosi, sono tranquillo». È il commento di Antonio Matarrese, ex presidente della Figc e del Bari, a margine di un evento a Palazzo Vecchio in ricordo di Artemio Franchi, a proposito della promozione del Bari in serie B dopo la vittoria di ieri sul campo del Latina. Matarrese, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse contento del fatto che il Bari abbia riconquistato la serie B, ha detto ironicamente «c'è bisogno di chiederlo?», mostrando felicità per il traguardo raggiunto.

(video Facebook SSC Bari)