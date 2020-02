«L’Italia delle navi»: lo speciale di History è girato in un sommergibile a Taranto

TARANTO - Un popolo di poeti, santi e navigatori. Sono questi ultimi che hanno fatto, in un certo senso, la storia del nostro Paese, perché il Mediterraneo è stato la culla della nostra cultura, prima che iniziassimo a solcare gli oceani. Così il programma History (in esclusiva su Sky al canale 407) racconta in una docu serie la vita della nostra nazione a bordo di piroscafi, sottomarini, transatlantici, cargo, fregate e ferry-boat. La puntata di lunedì 10 febbraio sarà dedicata anche alla Puglia e in particolare a Taranto: come mostrano le immagini le telecamere approdano nel capoluogo jonico, a bordo di uno dei più moderni sommergibili in dotazione alla Marina Militare.