Tiziano Ferro in lacrime: il mio cane Beau non ce l'ha fatta

ROMA - Dopo Andrea Bocelli, anche Tiziano Ferro piange la perdita del suo cane. Beau, dopo giorni di malattia e di supporto da parte dei fan del cantautore di Latina, non ce l’ha fatta.

«Beau non ce l'ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete», ha scritto Tiziano Ferro sui suoi social, accompagnando il post da una foto in cui abbraccia commosso per l'ultima volta il suo cane.

Il cane, Beau, 3 giorni fa era stato colpito da un'emorragia interna improvvisa e operato immediatamente. Tiziano Ferro aveva costantemente aggiornato sulle condizioni dell'animale, postando anche foto e video.