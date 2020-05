Achille Lauro a Domenica In da Mara Venier VIDEO

Achille Lauro, rapper e cantante italiano, è stato ospite in collegamento in diretta a «Domenica In»: «Amore della zia» è quanto scrive, su Instagram, la conduttrice della trasmissione Mara Venier.

Achille Lauro è nato a Verona l'11 luglio 1990. Cresce a Roma e all'età di 14 anni si trasferisce dal fratello maggiore Federico, detto Fet, da cui eredita la passione per la musica e grazie al quale entra nel mondo del rap underground e del punk rock. Ha partecipato all'edizione del 2017 dello show Pechino Express posizionandosi al terzo posto. Nel 2019 ha pubblicato la sua autobiografia «Sono io Amleto» (edita da Rizzoli). Ha preso parte alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano «Rolls Royce» e alla 70ª edizione con il brano «Me ne frego» (video Instagram - @mara_venier).