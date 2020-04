Mara Venier: «Abbiamo tutti bisogno di ridere»

Mara Venier, amatissima conduttrice di «Domenica In» (Rai 1) pubblica un video e scrive: «Abbiamo tutti bisogno di ridere... grazie a Gabriele e a Flavio».

Durante una puntata della trasmissione televisiva «Domenica In» condotta da Mara Venier e in onda su Rai 1, simpatico e divertentissimo siparietto con gli ospiti in collegamento Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. I protagonisti non riuscivano a trattenere le risate a crepapelle durante la performance canora di Cirilli che cantava «Sarà perché ti Amo» dei «Ricchi e Poveri», con la Venier che invitava Insinna a guardare il ciuffo di Cirilli (video Instagram - @mara_venier).