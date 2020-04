La Casa di Carta, cast saluta Nairobi: Tokyo, Berlino, Helsinki, Stoccolma e Marsiglia

Il cast de «La Casa di Carta» ha voluto salutare Nairobi (Alba Flores): i messaggi di Tokyo, Berlino, Helsinki, Stoccolma, Marsiglia e il saluto della stessa Nairobi. Il video è stato pubblicato sul canale Youtube di Netflix Italia: «La Casa di Carta - Ciao, Bella - Un saluto a Nairobi | Netflix Italia - Nairobi non c’è più, ma continuerà a vivere nei nostri cuori al ritmo di chikipum, chikipum, chikipum. Helsinki (Darko Peric), Berlino (Pedro Alonso), Stoccolma (Esther Acebo), Tokyo (Úrsula Corberó) e Marsiglia (Luka Peroš) salutano per l’ultima volta la loro compagna. Sul sito https://www.ciaobellanairobi.com/it puoi scrivere il tuo messaggio d’addio a Nairobi e scoprire i video completi del cast».

Darko Perić, Helsinki in «La Casa di Carta» (Netflix): «Questo è un messaggio per la mia cara Nairobi. La Nairobi del mio cuore. E' stato un piacere stare con te. Ma come si dice... tutte le cose belle hanno una fine. Nairobi, ricorda, ci vuole più coraggio per amare che per fare la guerra. E come disse Kobe: "Gli eroi vanno e vengono, le leggende restano per sempre". E tu, Nairobi, sei una leggenda. Nai, nai, nai, nai, nai... Oh Nairobi... Oh nai, nai, nai, nai, nai».

Pedro Alonso, Berlino in «La Casa di Carta» (Netflix): «Ha coraggio, ha sensibilità. Ha... Umiltà e voglia di crescere. Di continuare a scoprire il che richiede sempre una motivazione in più. Nairobi, che personaggio. Lei ha dato il tuo tocco magico. Saluti a te».

Esther Acebo, Stoccolma in «La Casa di Carta» (Netflix): «Non voglio dirle davvero addio. Voglio solo ringraziarla per tutto quello che ha portato alla banda, alla rapina, al personaggio di Stoccolma. E a me, ovviamente. A Esther. Grazie davvero di tutto e... adesso, riposati».

Úrsula Corberó, Tokyo in «La Casa di Carta» (Netflix): «Posso pensare solo a cose belle... quando penso a Nairobi. Penso che... la sua luminosità, la sua energia, la sua femminilità, il suo modo di vivere la vita, la sua... forza, il suo coraggio. Credo che... vada oltre a tutto ciò che è successo. Nairobi forever. Chikipum, chikipum, chikipum, chikipum, nel mio cuore, per sempre».

Luka Peroš, Marsiglia in «La Casa di Carta» (Netflix): «Grazie di tutto. Spero davvero che, crescendo, le mie figlie abbiano un quinto della tua forza, della tua anima, del tuo pensiero e cuore. Mi mancherai tanto, sorella. Ti voglio bene».

Alba Flores, il saluto di Nairobi in «La Casa di Carta» (Netflix): risponde al video messaggio dei colleghi del cast: «Dico addio ai miei compagni, dico addio al mio personaggio. Ma non ho ancora salutato... tutti i fan dello show, giusto? E tutti voi avete apprezzato il mio lavoro. Vorrei che sapeste che Nairobi non è solo frutto del mio lavoro. Lei nasce da un lavoro di squadra, dagli sceneggiatori, registi, scenografi, costumisti, truccatori, parrucchieri e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Il direttore della fotografia e di tutta la troupe. E sono sicura che sto dimenticando qualcuno perché c'è molta gente che contribuisce alla nascita di un personaggio» (video Youtube - Netflix Italia).