La Casa di Carta, Nairobi in lacrime prima di lasciare il set

Alba Flores, Nairobi ne «La Casa di Carta» (Netflix), con un mazzo di fiori e tanti applausi saluta tutti tra le lacrime che non riesce a trattenere: «Non vi dimenticherò mai. Qui sono cresciuta come attrice e come persona. Vi devo tutto». Le immagini sono disponibili nello speciale «La Casa di Carta - Il Fenomeno» su Netflix, imperdibile per tutti gli appassionati della serie ideata e diretta da Álex Pina. La Casa di Carta ha già un rinnovo per una quinta e per una sesta stagione (video Twitter - @Saaraa_a_).