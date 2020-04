La Casa di Carta, Nairobi break: sensuale danza del ventre

In questo filmato tratto da video Facebook ecco Alba Flores, Nairobi in «La Casa di Carta» (Netflix), in una sensuale danza del ventre durante un break dalle riprese.

Non sappiamo se questa simpatica e sexy performance di Nairobi (Alba Flores), con indosso reggiseno e la famosa tuta rossa fatta a pantalone, sia avvenuta prima o dopo aver ringraziato tutto il team della serie televisiva di successo mondiale «La Casa di Carta» prodotta dal colosso Netflix, come pubblicato qualche settimana fa in un video in cui teneva un mazzo di fiori e tra le lacrime, che non riusciva a trattenere, diceva: «Non vi dimenticherò mai. Qui sono cresciuta come attrice e come persona. Vi devo tutto».

Alba Flores è un'attrice spagnola nata a Madrid il 27 ottobre 1986. Nel corso della sua infanzia venne più volte discriminata e definita «zingara» per le sue origini gitane come da lei raccontato in un'ntervista. Nel 2005 il debutto cinematografico con «El Calentito» di Chus Gutiérrez. Nel 2008 ha ottenuto un ruolo nella serie «El síndrome de Ulises» di Antena 3 e nel 2013 protagonista marocchina Jamila nella serie «Il tempo del coraggio e dell'amore». Nel 2015 entra nella serie «Vis a vis - Il prezzo del riscatto». Ma è nel 2017 che Alba Flores trova il successo mondiale quando entra nel cast principale de «La Casa di Carta», una delle serie televisive Netflix più acclamate degli ultimi anni e in cui interpreta la criminale Nairobi nella banda del Professore (filmato tratto da video Facebook - Úrsula Corberó).