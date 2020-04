Ecco Elettra Lamborghini in versione sexy cuoca mentre prepara il dolce, un brownies al cacao per il fidanzato Afrojack. E lo fa con un body a generosa scollatura che mette in evidenza le sue curve prosperose, azzardando il confronto fra cucina ed equitazione: «Sto facendo il mio solito brownies per il mio maschione, un po' più grande. E comunque stavo pensando una cosa: alla fine la cucina è come l'equitazione: o ce l'hai o non ce l'hai. Chi fa equitazione capirà», afferma la Twerking Queen (video Instagram).