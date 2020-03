Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez: flash mob e concerto

Tutta Italia canta dai balconi e dalle finestre per reagire alla pandemia Coronavirus. E lo fanno anche Chiara Ferragni e Fedez con il loro flash mob con concerto alla finestra.

Il rapper Fedez, aiutato dalla moglie Chiara Ferragni, con un vero e proprio mini dj-set canta sulle note di brani come «Il Cielo è Sempre più Blu» e «Azzurro». Poi ha cantato uno dei suoi brani più conosciuti, «Magnifico». Momenti che hanno reso meno noiosa la quarantena a causa dell'epidemia Coronavirus.

Ricordiamo che Chiara Ferragni e Fedez, nei giorni scorsi, hanno dato il via a una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi da donare al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano per contrastare l'emergenza Coronavirus (video Instagram - @chiaraferragni).