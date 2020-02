Diodato in sala stampa all'Ariston canta con i giornalisti: «Che vita 'Sanremosa'»

Ha regalato ai giornalisti in sala stampa all'Ariston Roof un tamburo autografato, con il titolo della sua canzone, "Fai Rumore", poi ha intonato con voce e chitarra "Che vita Sanremosa", cover della sua fortunatissima "Che vita meravigliosa", colonna sonora del film "La dea Fortuna" di Ozpetek: Diodato, in gara al 70esimo Festival di Sanremo, ha indubbiamente portato una ventata di freschezza con un siparietto musicale e simpatico, mentre i cronisti in sala tenevano il tempo con il gadget appena ricevuto. Nel video un frammento della performance.