Sanremo 2020, è il giorno di Taranto, con Gabriella Martinelli e Lula: «Diamo voce a chi non ne ha»

È il giorno di Gabriella Martinelli e Lula a Sanremo 2020, in gara con il brano "Il gigante d'acciaio", sull'ex Ilva, e la Puglia tifa tutta per loro. Il rock della rossa di Montemesola (Ta), e il rap di Lula, all'anagrafe Lucrezia Fiandra, si uniscono in un brano energico, che questa sera sarà eseguito nella prima parte della kermesse. La canzone, che ha vinto Area Sanremo, come raccontato nella nostra videointervista dà voce a chi vive da anni nel dramma del rione Tamburi di Taranto. E ogni giorno sulle pagine dell'edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno, Gabriella Martinelli sta raccontando in un diario le emozioni che sta vivendo durante questo festival.