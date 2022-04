Romania, Bucarest: auto in fiamme contro ambasciata russa VIDEO

ROMANIA - Un'auto si è schiantata contro il cancello dell'ambasciata russa a Bucarest prendendo fuoco. Il conducente è morto. Lo afferma la polizia della capitale rumena, riferisce l'Associated Press online.

Il fatto è avvenuto questa mattina, mercoledì 6 aprile 2022, intorno alle ore 6: l'auto si è schiantata contro il cancello dell'ambasciata russa a Bucarest in Romania, ma non è entrata nel complesso dell'ambasciata. Un video comparso sui social mostra il veicolo avvolto dalle fiamme, mentre il personale di sicurezza accorre nell'area. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio, ma l'automobilista è morto sul colpo. Al momento non ci sono ulteriori informazioni (Fonte: Ansa - Video: Facebook).