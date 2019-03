Berlusconi in Basilicata: «Impossibile che qui non ci sia aeroporto»

Silvio Berlusconi «è sicuro» della vittoria del centrodestra in Basilicata, «una regione che è stata malgovernata per troppo tempo». Stamani, il leader di Forza Italia è tornato a distanza di due settimane: in Basilicata, dove, per le Regionali, si voterà il prossimo 24 marzo. «Adesso», con il candidato governatore Vito Bardi «vediamo di dare una risposta ai problemi di una regione ricca di tutto ma che, per colpa di chi l’ha governata, è diventata una delle più povere d’Italia».

«E' impensabile che in Basilicata non ci sia un aeroporto": lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che oggi ha fatto un sopralluogo all’aviosuperficie «Mattei» di Pisticci (Matera).

«Non è pensabile - ha aggiunto - che i turisti, per venire in Basilicata, debbano arrivare in aeroporti che sono fuori regione: bisogna rafforzare anche le infrastrutture viarie per attrarre più persone dall’Italia e dall’Europa, partendo anche dal brand Matera capitale delle cultura». A proposito della città dei Sassi, Berlusconi ha evidenziato che «è impensabile che, ben che vada, la ferrovia arrivi non prima del 2026».

E sul governo aggiunge: «Italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: 'Sono un coglione o una persona intelligentè. Risposta: 'Sei un coglione'». Lo ha detto stamani, a Metaponto (Matera) il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, riferendosi al fatto che «ancora un italiano su due ha fiducia in questo Governo: sono numeri - ha aggiunto - che mi fanno «andare di testa». «Il Governo? Un disastro in tutto».

Sulla via della Seta ha invece dichiarato: «La Cina è un Paese comunista e totalitario, che non mira solo a una primazia economia, ma mira anche a un’egemonia politica». Evidenziando poi che la «Cina ha messo mani anche sull'Africa». «La Cina dovrebbe fare paura a tutti». Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti alle Tavole Palatine di Metaponto.