Lecce, massacra un gatto a calci e poi va via: è caccia all'uomo

LECCE - Due minuti e mezzo di orrore. Il tempo necessario a stanare un gatto nascosto sotto una macchina e iniziare a massacrarlo di calci. È una scena bestiale, priva di umanità quella catturata da una telecamera di sorveglianza ieri pomeriggio in Corte dei Guarini, nel cuore di Lecce.

Un uomo ha infierito sulla bestiola per oltre due minuti, l'ha colpita ripetutamente, furiosamente, e ha continuato a farlo fino a quando non si è accertato che fosse morta sotto i suoi colpi. Solo allora si è placato e se n'è andato via, pensando che nessuno avesse visto o sentito.

Così non è stato. Le immagini sono arrivate questa mattina al comando di Polizia locale di Lecce, e le indagini sono state avviate. Non dovrebbe essere difficile risalire all'aggressore. La mobilitazione è già scattata.

Maria Teresa Corsi del circolo Verde ambiente e società di Lecce ha già preannunciato querela «nei confronti dell'artefice di tale brutale uccisione. Invito i residenti della strada interessata - dice - a collaborare con la polizia locale senza indugi o timori di possibili ritorsioni. Bisogna assicurare nelle mani della giustizia l'artefice di tanto sadismo».