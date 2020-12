Gallipoli, il vento forte «sposta» il mare sulla strada: città sott'acqua

Le strade che si trasformano in un fiume d'acqua, il mare che invade l'asfalto e la carreggiata, sommergendo auto, allagando garage, inondando marciapiedi. Ecco lo scenario di Gallipoli appena poche ore fa, a causa del vento fortissimo (si parla di picchi di 100km/h) di scirocco che sta soffiando in queste ore, specie nel basso Salento. Immagini che sembrano quelle di un film apocalittico, ma che sono semplice realtà di come la natura si sia scatenata. Sperando che le condizioni meteo migliorino al più presto.