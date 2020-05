Lecce, la denuncia degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti: «Noi abbandonati»

LECCE - Gli Studenti ci hanno messo la faccia per denunciare l’inerzia istituzionale e manifestare contro chi calpesta i loro diritti. Il video-denuncia nasce dall'incontro e l’iniziativa dei Referenti di Corso e la Consulta Studentesca con l’obiettivo di dar voce alle gravi difficoltà che tutti gli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Lecce stanno vivendo.



«Da oltre due mesi siamo abbandonati a noi stessi, siamo privi di una guida per affrontare questo periodo di emergenza - raccontano - le lezioni a distanza sono attive ma non abbiamo una piattaforma di E-Learing ufficiale». «Aiutateci e ascoltateci», chiedono in coro.