Lecce, cerca di evitare i controlli della polizia: ciclista si getta in mare con la bici

LECCE - Pur di evitare la multa salata prevista dalle forti restrizioni disposte dal governo per contenere la pandemia di Covid 19, questo ciclista ha deciso di gettarsi in mare. È successo in Salento sul litorale di Otranto, dove le forze dell’ordine hanno sorpreso un ciclista intento a non rispettare le prescrizioni del Dpcm «Io resto a casa» che serve a scoraggiare chi decide di andare a spasso per la città senza un valido motivo. Come mostrano le immagini, l'uomo, invitato più volte dagli agenti di polizia ad uscire dal mare per essere identificato, ha preferito restare in acqua, con tutta la bicicletta, per diversi minuti, giustificandosi dicendo che «non ha fatto nulla di male».

Al momento non è dato sapere se il suo avventato gesto sia servito per evitargli conseguenze con le forze dell'ordine. Non è escluso che l’uomo abbia rimediato una bella multa che secondo le prescrizioni potrebbe andare dai 400 euro ai 3mila euro.