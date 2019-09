Casarano, a 15 anni è grave in ospedale dopo incidente: gli amici cantano per lui

Sono ore di apprensione per un 15enne di Casarano (Le), Alessandro C., rimasto ferito dopo un grave incidente stradale avvenuto venerdì scorso nel centro del paese, quando lo scooter a bordo del quale si trovava con un altro amico ha impattato contro un'auto. Le condizioni dell'amico hanno destato subito meno preoccupazioni, entrambi avevano il casco ma Alessandro è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in Terapia Intensiva.

Ore di apprensione in cui i compagni di classe del ragazzo non lo stanno lasciando solo un momento: hanno perfino improvvisato una fiaccolata all'esterno del nosocomio e gli hanno dedicato in coro "Davide", la canzone di Coez e Gemitaiz, il suo cantante preferito, che ha perfino risposto con un messaggio per lui, "Sei nei nostri pensieri e ci auguriamo di ricevere buone notizie". Ora non resta che pregare e aggrapparsi alle ultime speranze.

(video Instagram @Gabriele_ale_)