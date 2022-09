Silvio Berlusconi, la sorpresa di Marta Fascina per il compleanno del Cav

ROMA - «Guardate che sorpresa, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!». Nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno, Silvio Berlusconi posta sui social un video con la sorpresa che gli ha fatto la sua partner, Marta Fascina: una mongolfiera in volo piena di cuori rossi, con la scritta «Buon compleanno amore, ti amo. Marta». «Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io», dice il leader di Forza Italia (video Facebook).

Da Metsola a Ibrahimovic, gli auguri a Silvio Berlusconi

Auguri dal mondo della politica, da quello dello sport e da quello dello spettacolo per Silvio Berlusconi, nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno. Al leader di Forza Italia hanno telefonato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Ppe Manfred Weber e quella del Senato Elisabetta Casellati. Altri auguri sono arrivati calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, Arrigo Sacchi, l’allenatore con cui da presidente del club rossonero collezionò trionfi, nonché da Gigi D’Alessio, Lino Banfi, anche lui nato nel 1936, ed Enrico Beruschi.

Dopo la sorpresa ricevuta dalla compagna Marta Fascina - una mongolfiera da cui è caduta una pioggia di palloncini a cuore rossi mentre in cielo un aereo trascinava uno striscione con scritto «Buon compleanno amore, ti amo» - Berlusconi in serata festeggerà ad Arcore con la famiglia, gli amici stretti e i collaboratori, una ventina di ospiti in tutto.