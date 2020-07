TRENTINO - Valda, Bambino di 10 anni investito da furgone: è grave

TRENTO - Un bambino di 10 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero dopo essere stato investito da un furgone. Secondo quanto riferito dai carabinieri, che sono sul posto assieme al personale sanitario, il bambino era in sella ad una bici, all'incrocio che nel paese di Valda, in Valle di Cembra in Trentino, immette sulla strada principale. Proprio in quel momento è passato il mezzo che ha travolto il bimbo. In corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.