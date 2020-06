Cefalù, bagnante annega nel mare. A Balestrate una dispersa VIDEO

Un uomo di 55 anni, Santo Durante, è morto annegato nel mare di Cefalù. L’uomo, originario di Santa Flavia ma residente in Germania è stato recuperato, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata attorno alle 14.30. L’uomo è stato soccorso ma le sue condizioni sono apparse gravissime. Non si sa se l’uomo sia stato colto da malore. Le indagini sono state condotte dagli uomini della Capitaneria di Porto.

A Balestrate, un ragazzo si è tuffato per un bagno ma la forte corrente lo stava trascinando al largo. Fortunatamente è stato soccorso e salvato. Lo stesso avrebbe poi detto di essere in compagnia di una ragazza che però non è più tornata a riva ed è ancora dispersa. Immediate le ricerche da parte della polizia e dei mezzi della guardia costiera (video Facebook - cinzia.crisafi).