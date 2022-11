BARI - «Serve una antimafia culturale e non solo emotiva, capace di proporre modelli che vadano oltre le iniziative stesse». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi nel corso della cerimonia inaugurale di «Amaranta», una drop- house (centro di accoglienza diurno) realizzata in una villa confiscata al clan Capriati, sul litorale di San Giorgio, a Bari.

Si tratta di un luogo di ascolto, aggregazione, formazione e inclusione lavorativa, promosso dalla cooperativa sociale Caps e dall’associazione «Micaela onlus» in partenariato con la cooperativa sociale Artes, dall’associazione culturale Origens e con il sostegno del Comune di Bari.

L’antimafia «funziona meglio se c'è una società intera che collabora - ha detto il ministro - se si pratica la sussidiarietà e se c'è uno slancio da parte della società civile, l’antimafia funziona». Per Piantedosi lo «Stato avrebbe una difficoltà intrinseca senza il sostegno dei territori». «Le mafie sono avvantaggiate rispetto allo Stato perché lo Stato ha l’obbligo del rispetto delle leggi», ha continuato spiegando che «l'abusivismo per la mafia non è problema che invece lo Stato deve risolvere».