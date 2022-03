Giordano Signorile, il ballerino bloccato a Kiev è arrivato in Moldavia: la lunga strada verso l'Italia

È arrivato in Moldavia Giordano Signorile, il ballerino pugliese che era rimasto bloccato a Kiev e che ha fatto rimanere tanti connazionali col fiato sospeso. La Farnesina si è mobilitata per organizzare il suo rientro in Italia, e come di consueto lui ha raccontato anche questa «tappa» del suo lungo viaggio sui social: «Siamo sfiniti ma per fortuna siamo qui... È stato terribile vedere le strade distrutte, piene di posti di blocco con soldati e poliziotti armati, tutto mi rende molto triste e spero di poter tornare a Kiev al più presto, quando la situazione sara tranquilla. Quello che mi dà forza e coraggio è sapere di non essere solo».