Guerra in Ucraina, ballerino barese salvato da Kiev: rientra in Italia. La mamma: «Occhi pieni di felicità»

BARI - Il ballerino italiano Giordano Signorile (di Carpuso, in provincia di Bari), rimasto bloccato a Kiev, è stato portato in salvo in seguito a un’operazione della nostra intelligence portata avanti in collaborazione con l’Unità di crisi della Farnesina.

Il 19enne Giordano Signorile, originario di Capurso, in provincia di Bari, vive da cinque anni in Ucraina dove si è trasferito al 14 anni per coltivare il suo sogno: diventare un ballerino professionista e calcare i principali palcoscenici internazionali. Per questo è iscritto all’Accademia di danza di Kiev, dove si è rifugiato dal giorno dello scoppio della guerra.

Assieme ad altri due amici, un ragazzo e una ragazza di origini cinesi, si è rifugiato nel garage interrato dell’Accademia durante i bombardamenti, nel quartiere Voskresenka, a circa 40 chilometri dal centro. Senza mezzi a disposizione, non ha potuto spostarsi per raggiungere l'ambasciata italiana. La sua famiglia ha lanciato più appelli negli ultimi giorni affinché qualcuno andasse a prenderlo per portalo in un luogo sicuro. Domenica sera c'è stata anche una telefonata tra il governatore Michele Emiliano e il papà del ragazzo.

Ieri i cittadini di Capurso sono scesi in piazza, dando vita ad una fiaccolata contro la guerra e per invocare di mettere in salvo il loro giovane concittadino.

«Ringrazio il ministro di Maio per la fattiva e pronta risposta alla mia richiesta di portare in salvo il giovane talento pugliese della danza Giordano Signorile. Il suo salvataggio dalla drammatica situazione in Ucraina è esempio di sensibilità per le preoccupazioni del del territorio e dei pugliesi rispetto alle sorti di un concittadino rimasto per giorni bloccato a Kiev». Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

«Giordano Signorile è al sicuro. Il giovane ballerino pugliese, bloccato a Kiev dall’inizio della guerra, è stato portato in salvo questa mattina. Voglio ringraziare la nostra intelligence che ha condotto l’operazione insieme all’unità di crisi della Farnesina e con l'interessamento del ministro Di Maio. La famiglia potrà riabbracciarlo molto presto». Lo dichiara in una nota la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina.

IL COMMENTO DEL SINDACO DI CAPURSO - «Giordano Signorile è libero. Noi siamo felicissimi». Lo scrive su facebook Michele Laricchia, il sindaco di Capurso, in provincia di Bari, a proposito del giovane ballerino di origini pugliesi che era rimasto bloccato a Kiev, sotto i bombardamenti. Da alcuni giorni era rifugiato in un garage, appelli erano stati lanciati dalla madre.

LE PAROLE DELLA MAMMA DI GIORDANO - «Ho gli occhi colmi di gioia, ma sino a quando non riuscirò ad abbracciarlo e stringerlo a me sarà una felicità a metà»: a parlare è la signora Fausta Policarpo, la mamma del ballerino 19enne, Giordano Signorile, bloccato a Kiev dopo lo scoppio della guerra e oggi messo in salvo. «Non sono ancora riuscito a sentirlo - prosegue - perché ha la batteria del telefono scarica e sino a quando non arriva a destinazione deve risparmiarla per eventuali comunicazioni importanti. Da quello che so dovrebbero essere in viaggio per la Moldavia. Ha solo 19 anni, è stata una bella mazzata ma se l’è cercata», dice sorridendo.

«Prima che la guerra scoppiasse - prosegue - gli avevamo detto di tornare in Italia, ma per il suo amore enorme per la danza è rimasto a Kiev. Mi ripeteva: 'Mamma io resto qui, devo allenarmi, devo studiare, devo fare il concorsò. Per fortuna la danza ti forgia, non solo nel fisico e lui è un leone». La madre del 19enne racconta anche delle ultime 48 ore di suo figlio sotto le bombe: «Un paio di giorni fa - dice - non riuscivo a mettermi in contatto ed ero preoccupata. Poi finalmente riusciamo a sentirci e mi riferisce di essere rimasto completamente solo perché i due cinesi che erano con lui erano stati portati via, ma per lui non c'era posto in auto».

IL LUNGO VIAGGIO DI GIORDANO - «Sono ancora in viaggio, sarà un viaggio lunghissimo. Sono riuscito a lasciare la città di Kiev ma mi trovo ancora in Ucraina. Arriveremo al confine con la Moldavia. Non sono ancora in Italia e neanche in Moldavia, quindi non sono definitivamente al sicuro per ora»: lo scrive su facebook Giordano Signorile, il 19enne ballerino di Capurso, in provincia di Bari, portato in salvo oggi con un’operazione della nostra intelligence in collaborazione con l’Unità di crisi della Farnesina. Il ragazzo è in viaggio per rientrare in Italia.