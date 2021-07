L'altamurano Cornacchia sulle orme del regista Gareth Edwards

Bari - L'altamurano Federico Emilio Cornacchia regista all'University for the creative Arts/Farnham di Londra. Dopo la maturità al Liceo classico «Cagnazzi», e una specializzazione a Milano in tecnica della fotografia, Cornacchia si è trasferito in Inghilterra. Qui per lui si sono spalancate le porte della University for the creative Arts/Farnham, un’Accademia delle arti che ha già sfornato talenti quali Gareth Edwards (regista di Godzilla, Rogue One, A star wars story). Cornacchia ha già realizzato in seno all’università 3 cortometraggi e 1 mediometraggio.

«Conosco Federico fin da quando era bambino, amico e compagno di gioco dei miei figli - commenta l'assessore regionale Gianni Stea –. Ora mi inorgoglisce sapere che è riuscito a ritagliarsi uno spazio di prim’ordine all’interno del complesso mondo dell’arte e dello spettacolo. Un altro figlio di Altamura costretto, però a cercare fortuna e a dar vita al proprio talento naturale lontano da casa. È questo, come politico e rappresentante delle istituzioni, sarà da sprone per un attento impegno affinché questi ragazzi, che per la Puglia sono un valore aggiunto, possano essere formati e apprezzati anche nella propria regione, affinché la scelta di oltrepassare i confini nazionali sia appunto dettata da una libera volontà individuale e non diventi un obbligo. Auguri ragazzo mio, sono certo che sentiremo parlare sempre più dei tuoi successi professionali e artistici».