Pescoluse, la tartaruga deposita le uova e torna al mare

Lecce - Salgono a quattro i nidi di Caretta caretta scoperti in provincia di Lecce. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, è stata individuata presso il Lido Bambù di Pescoluse, nel territorio di Salve, una grossa femmina di tartaruga marina in deposizione. L'evento è stato monitorato grazie all'intervento tempestivo dei seaturtle watcher e successivamente dagli operatori del Centro recupero tartarughe marine che, insieme ai ragazzi del progetto Sailing for blue life hanno accertato la presenza delle uova. I volontari: «Ci teniamo a ringraziare la Capitaneria di Porto di Gallipoli per la tempestiva segnalazione, il Comune di Salve per il supporto e Legambiente Salve per il contributo nel monitoraggio delle spiagge di Pescoluse».