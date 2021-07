Allarme tumori, nelle stanze della speranza

Bari - Non più viaggi della speranza: in tre anni ben 700 malati trattati con Cyberknife, la nuova arma per la cura del cancro.

Dopo l'allarme lanciato dal professor Francesco Schittulli, che la settimana scorsa, ai microfoni della Gazzetta, ha denunciato l'aumento di morti per tumori e il drammatico rallentamento della diagnostica (uno degli effetti della pandemia), siamo tornati al Mater Dei Hospital per capire quali siano le strategie in campo per combattere il big killer.

La dottoressa Anna Maria Pavone ci porta nei luoghi del Cyberknife, che inevitabilmente diventano anche stanze di speranza.