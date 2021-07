Bari, davanti San Nicola in azione la nuova spazzatrice 100% green

BARI - Ecco la nuova spazzatrice entrata in attività a Bari vecchia. Si tratta di un mezzo 100% elettrico, particolarmente adatto al centro storico perché è agile e a bassissimo impatto ambientale. Spazza, non lava: il piccolo getto di acqua serve per evitare che la polvere si alzi. È dotata di due spazzole a terra e di una terza con braccio snodabile che è particolarmente indicata per i marciapiedi.