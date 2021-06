Incontro in Gazzetta con l'Ambasciatrice britannica Jill Morris

Bari - Il saluto alle comunità pugliesi e lucane di Jill Morris, l'Ambasciatrice del Regno Unito ospite nella nostra redazione. Accolta dal direttore Michele Partipilo, Morris è a Bari per partecipare ai lavori del G 20. Domani sulla Gazzetta la nostra intervista.

Prima di raggiungerci in redazione, l'Ambasciatrice, accompagnata dal sindaco Antonio Decaro, ha visitato il cimitero barese del Commonwealth. «È la prima volta che visito questo luogo e sono molto grata al sindaco per avermi dato questa opportunità per rendere omaggio insieme alle persone che hanno perso la loro vita per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia. Non dobbiamo mai dimenticare il loro sacrificio».