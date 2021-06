«Santuario», la magia jazz di Girotto - Abbracciante

Bari - Prodotto da Dodicilune, distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei migliori store on line da Believe, esce oggi «Santuario», primo progetto discografico del duo composto da Javier Girotto e Vince Abbracciante. Il disco propone undici composizioni originali del saxofonista argentino («Santuario degli animali», «Fugorona», «Trama della Natura», «2 de Abril», «Aramboty») e del fisarmonicista pugliese («Ninar», «En Mi», «Fuga a Sud», «Pango», «Impressioni di Puglia» e «Soprano») e la rilettura de «L'ultima chance» di Luis Bacalov, tema principale della colonna sonora dell’omonimo film di Maurizio Lucidi. Non è certo la prima volta che il jazz e le tradizioni argentine s’innamorano fino a finire in un abbraccio vigoroso, simile a un tango impetuoso e improvviso. Non è neanche la prima volta che la fisarmonica, strumento popolare (se si può dire) che porta nel suo corpo l’eco di un misto di tutti i folclori del mondo, s’imbaldanzisce per uscire con delizia dal suo universo tradizionale. Ma Abbracciante e Girotto (che alterna sax soprano e bariton e il flauto delle Ande), lirici e molto melodici, cercando sempre conversazioni intimiste con i loro strumenti, hanno la sensibilità e il talento di alzare questo esercizio di «stile» al più alto grado di compimento estetico e di poesia sentimentale. Insieme dal 2015, i due artisti propongono una musica originale, regalando «nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango», improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e passionali, raffinatezza espressiva del loro universo musicale che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo.