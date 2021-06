«Ninella mia», l'omaggio di Giuliano Sangiorgi al genio di Daniele Durante

«Quannu te llai la facce la matina» e «Ninella mia»: questo il mash-up con cui il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, ha voluto omaggiare il genio della pizzica Daniele Durante, scomparso sabato sera. «Ciao Daniele - scrive - improvvisare in libertà sulle note antiche di queste due canzoni credo sia il modo migliore per omaggiare un pezzo di storia e vita importantissimo della nostra terra». Radici salentine che si fanno sentire più forti anche dalle generazioni più giovani, che non smetteranno di portare alto l'onore di un genere che Daniele aveva sicuramente contribuito a rendere sempre più nobile.

