Brindisi, Forte a Mare e Castello Alfonsino tornano a risplendere

Brindisi - Il mare, il cielo, la pietra, la Storia. Forte a Mare e Castello Alfonsino tornano a risplendere all'imbocco del porto di Brindisi grazie a un complesso lavoro di restauro durato due anni per un investimento di 5 milioni di euro. «È un posto affascinante per questa commistione con l'acqua, è come se desse il benvenuto a coloro che entrano in porto - ha detto Maria Piccarreta, segretario regionale del ministero per i Beni culturali in Puglia - Non esiste in Italia e nel mondo un luogo simile. Siamo riusciti a farlo rientrare negli attrattori del ministero dei Beni culturali».

Da ieri riaperto al pubblico, si potrà visitare solo su prenotazione.