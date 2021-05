Bari, i sindaci dell'area metropolitana incontrano editori e direttore «Gazzetta»: obiettivo crescita dei territori

Nuove prospettive dell'informazione locale: di questo e molto altro si è discusso questa mattina nel corso di un incontro tra i sindaci dell'area metropolitana di Bari, gli editori della Gazzetta del Mezzogiorno, Vito e Sebastiano Ladisa, il direttore Michele Partipilo, la responsabile del polo multimediale, Carmela Formicola, l'amministratore unico della Ledi Srl. Franco Sebastio e il consulente legale della Finlad Holding Gianni Di Cagno, che si è svolto nella sede della redazione del giornale. Sull'edizione cartacea di domani (copia acquistabile anche online sulla nostra edicola digitale) il resoconto del tavolo, dove si è sottolineata l'esigenza di una maggiore collaborazione per dare la giusta visibilità alle piccole realtà anche a livello nazionale, per far crescere i territori.

(video Luca Turi)