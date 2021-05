Buon compleanno Santo Padre Pio

Un compleanno che non passa mai inosservato. Anzi. Non si contano gli auguri e i post dedicati a San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, comunemente noto come Padre Pio, nato proprio il 25 maggio del 1887 a Pietrelcina e «salito alla casa del Padre» il 23 settembre 1968 da San Giovanni Rotondo.

La sua beatificazione avvenne a Roma il 2 maggio 1999 mentre la canonizzazione il 16 giugno 2002. Entrambi i momenti avvennero durante il papato di Giovanni Paolo II attualmente Santo. Grande la gioia al santuario di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.

Padre Pio è stato destinatario, ancora in vita, di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti.