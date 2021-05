Torre Guaceto e Porto Cesareo unite per salvare tartarughe: salvati 10 esemplari

LECCE - Le aree marine protette di Lecce e Brindisi unite per salvare le tartarughe: le due riserve di Porto Cesareo e Torre Guaceto, grazie a un protocollo sottoscritto nelle scorse settimane, hanno salvato 10 esemplari di Caretta Caretta. A oggi, i pescatori che rinvengono una tartaruga catturata accidentalmente, contattano l’Area marina protetta di Porto Cesareo e gli operatori cesarini rispondono, recuperando l’esemplare. Preso l’animale, scatta la staffetta della solidarietà.

Gli operatori portano la Caretta caretta presso la riserva di Torre Guaceto e i colleghi del Consorzio la ricoverano presso il proprio centro di recupero tartarughe marine, attivo dal 2016. Qui, gli animali vengono assicurati alle cure del caso e poi, una volta tornati a un ottimale stato di salute, vengono ricondotte nell’area protetta leccese e liberate in mare. “Dobbiamo essere tutti uniti quando si parla di tutela dell’ambiente e degli animali – ha commentato il presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Corrado Tarantino -, la natura subisce fin troppo l’impatto antropico esercitato dall’uomo, è dovere dei gestori delle aree protette fare di tutto per salvaguardare più territorio e fauna possibili”.

Il presidente del Consorzio di gestione dell’Amp di Porto Cesareo, Remì Calasso ha dichiarato: “Di reti se ne parla tanto, eppure, ancora oggi, fare rete è una delle cose più difficili. In questo caso la Riserva di Torre Guaceto e l’Amp Porto Cesareo hanno una storia di collaborazione consolidata e da sempre lavorano di concerto per il comune obiettivo della tutela ambientale. I risultati raggiunti sono tanti ed importanti, e continueremo su questa strada, lavorando per la salvaguardia dell’ambiente, che è bene comune”, ha concluso.