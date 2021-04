Giornata internazionale del jazz: Mirko Signorile suona in esclusiva per la «Gazzetta»

Oggi, 30 aprile, si celebra la Giornata Internazionale del Jazz, istituita dall'Unesco nel 2011, con iniziative in tutto il mondo per onorare una forma d'arte che da sempre va oltre le differenze di ogni tipo, razza, religione, etnia, cittadinanza. In occasione di questa giornata Mirko Signorile ha deciso di suonare per la Gazzetta del Mezzogiorno, regalandoci un'esibizione in esclusiva: «Pensando a quale brano eseguire, mi sono messo al piano e ho iniziato a suonare alcuni standard, pezzi che amo. Poi ho pensato tanto a Chick Corea, ed è venuto fuori questo. L'ho intitolato 'A Flower for Chick', il mio fiore per quello che è stato il mio primo grande amore».